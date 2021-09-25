خمس دول تطالب الاتحاد الأوروبي بتوزيع ملزم ومنصف للمهاجرين

2021/09/25 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت خمس دول متوسطية، اليوم السبت، إلى توزيع “ملزم” و”أكثر إنصافا” للمسؤوليات في الاتحاد الأوروبي على صعيد مواجهة تدفق المهاجرين، وذلك خلال اجتماع عقد في ملقة في جنوب إسبانيا.وتوافقت دول مجموعة “ميد5″ المتوسطية (إسبانيا وإيطاليا وقبرص ومالطا واليونان) على مطالبة الاتحاد الأوروبي بـ”اتّباع سياسة هجرة مبنية على التوزيع المنصف للمسؤوليات بين الدول الأعضاء”.وشدد البيان المشترك الصادر عن إسبانيا التي استضافت الاجتماع، على ضرورة وضع “آلية ثابتة وإلزامية للدول المضطرة للتعامل مع الوافدين بسبب موقعها الجغرافي”.وكانت بولندا والمجر والجهورية التشيكية، قد رفضت استقبال المهاجرين إبان موجة الهجرة التي شهدتها أوروبا في العام 2015.وقال وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا في تصريح للصحافيين إن “صوتنا ورؤيتنا يجب أن يؤخذا في الاعتبار، لا بل يجب أن يكونا محوريين في السياسة الأوروبية”.ووفقًا للمنظمة الدولية للهجرة، سجلت عمليات تدفق المهاجرين واعتراضهم ووصولهم إلى المنطقة المتوسطية الوسطى زيادة هذا العام وقضى ما لا يقل عن 1113 شخصا في البحر المتوسط خلال النصف الأول من عام 2021 أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا.وفي تقريرها للعام 2020 قدّرت المنظمة بـ(17) ألفا حصيلة المتوفين خلال محاولتهم عبور المتوسط إلى أوروبا بين عامي 2014 و2018.من جهتها تؤكد منظمة “أس.أو.أس ميديتيراني”، أنها أغاثت أكثر من 34 ألف شخص منذ فبراير 2016، بادئ الأمر بواسطة السفينة “أكواريوس” ومن ثم بواسطة السفينة “أوشن فايكينغ”.

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