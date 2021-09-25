2021/09/25 | 22:00 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _S_BlgGIXmE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | مطالبات بتوسعة مقاعد الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | مطالبات بتوسعة مقاعد الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).