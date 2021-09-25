الدستور لم يحدد اسرائيل عدوا للعراق.. طارق حرب يوضح احكام هذه المادة

2021/09/25 | 22:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، ان الدستور لم يحدد اسرائيل كدولة عدوة للعراق.

وذكر حرب في تعليق قانوني بشأن التطبيع مع اسرائيل تابعه NRT عربية، (25 ايلول 2021)، ان "الدستور في المادة السابعة حدد عدوا واحدا للعراق هو الارهاب بالنسبة للعلاقات الدولية عندما قرر محاربة الارهاب فقط وفي الداخل منع الدستور الكيان السياسي اي الحزب الذي يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او الحزب الذي ذا علاقة بالبعث فقط ولم يتكلم عن دولة ما".

واضاف، ان "الدستور لم يذكر اسم دولة اخرى سوى دولة واحدة هي العراق فلم يذكر اسم اسرائيل او اسم اية دولة اخرى واوجبت المادة (٨) من الدستور احترام الالتزامات الدولية وفي ذلك الدول الممثلة في الامم المتحدة ولا بد من الاخذ بنظر الاعتبار ان العراق عضوا في الجامعه العربية وان 5 دول عربية طبعت علاقاتها مع اسرائيل دون اعتراض من الجامعه العربية".

ولفت حرب، الى ان "المادة ( ١٨) من الدستور اعطت الحق من اسقطت عنه الجنسية طلب استعادتها وهذا يشمل العراقيين اليهود الذين اسقطت عنهم الجنسية بموجب القانون رقم ١ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٥١ وقانون الجنسية رقم ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ في المادة (١٤) منع استفادة اولاد اليهود العراقيين من الحكم السابق اي حكم اعادة الجنسية وهذا الحكم معه كلام بشأن دستوريتة او عدم دستوريتة".

واوضح، ان"الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ اشترطت صفة العدو احيانا وحالة الحرب احيانا اخرى وقلنا ان الدستور حدد عدو واحد هو الارهاب فقط ولاتوجد حالة حرب مع اية دولة اخرى طبقا لاحكام المادة ( ٦١/ تاسعا) من الدستور والذي حدد شروطا لأعلان الحرب ولم تعلن الحرب مع اية دوله على وفق احكام هذا الدستور".

N.A

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