2021/09/25 | 22:04 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ خاص

اتهم محافظ كركوك راكان الجبوري ، ان” قوات البيشمركة من هدم 138 قرية وناحية في المحافظة “، مبينا ان” البيشمركة هدمت القرى بشكل كبير حتى البنى التحتية ومدارسها ومساجدها والمشاريع وهذا خلال فترة داعش أي قرية يتم تحريرها من داعش يتم تهديمها وهذه موثقة”.

وقال الجبوري في تصريح لوكالة “خبر برس” (واخ): ان” المحافظة حصل فيها اكبر تزوير في العراق في انتخابات عام 2018 وهناك خلل كبير “، مبينا ان” كل هذا تم التطرق له مع المفوضية العليا للانتخابات ومجلس الوزراء “.

وأشار الى ان” هناك خطى واضحة من مجلس الوزراء وشكلت لجنة من المفوضية المركزية واستلمت في المحافظة منذ يومين وستقوم بالاشراف على الانتخابات من قبل المكتب الوطني وليس مكتب كركوك “، لافتا الى ان” هناك موظفين كثر كان عليهم بعض الشبهات والادانات “.

وأوضح ان” اللجنة المركزية ليست مرتبطة بقومية وهي حرة في اتخاذ إجراءاتها وسوف نساعدها في المحافظة وتم تهيئة جميع الأمور اللوجستية والأمنية والادارية لانجاح الانتخابات “، مبينا ان” المحافظة قسمت إداريا للانتخابات الى ثلاث دوائر وهو افضل ما ممكن عمله”.

وأضاف ان” الموازنة لم تنصف محافظة كركوك في البترودولار وهناك 138 قرية وناحية مهدمة من قبل البيشمركة “، مبينا ان” البيشمركة هدمت القرى بشكل كبير حتى البنى التحتية ومدارسها ومساجدها والمشاريع وهذا خلال فترة داعش أي قرية يتم تحريرها من داعش يتم تهديمها وهذه موثقة”.

وأوضح ان” موازنة المحافظة قليلة والبترودولار تم احتسابه على معدل انتاج المحافظة لسنة 2015 وخلال ذلك العام كركوك كانت خارج السيطرة وجميع مناطقها محتلة من قبل داعش ولذلك تخصيصات قليلة وحاولنا زيادتها لكن لم ننجح”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ كركوك لـ(واخ): 138 قرية وناحية مهدمة من قبل البيشمركة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ كركوك لـ(واخ): 138 قرية وناحية مهدمة من قبل البيشمركة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).