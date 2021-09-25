2021/09/25 | 22:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حذّرت مسؤولة في الأمم المتحدة، اليوم السبت، من أنّ أفغانستان معرّضة لخطر “الجوع الوشيك” مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الخدمات إثر عودة “طالبان” إلى السلطة.وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحذيرات دولية من مجاعة “وشيكة” في أفغانستان المركز الخبري الوطني.

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