بيان: حكومة الإقليم ستبعد منظمي اجتماع “السلام والاسترداد” من كردستان

2021/09/25 | 22:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت وزارة الداخلية في حكومة كردستان توضيحا حول ملابسات انعقاد مؤتمر “السلام والاسترداد” الذي جرى في أربيل.

وقالت الوزارة في بيان, إن إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية على ضوء الدستور، إلا أن بعض مشرفي هذا النشاط قام بحرف الورشة عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية, وتوعدت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وإنزال العقوبات بحق المخالفين أياً كانوا, مضيفة أن البيانات التي صدرت في المؤتمر لا تتطابق مع السياسة الرسمية لحكومة كردستان، وإن الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان.

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