امنية الانتخابات : العمل جاري لضمان إنجاح الانتخابات

2021/09/25 | 22:14 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

التقى رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات اليوم السبت ، فرق المعلومات والعمليات الاممية وناقش معهم سبل إنجاح آليات عملهم وتنقلهم يوم الاقتراع”.

وأكد الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه ،” أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي واضحة فيما يتعلق بتوفير كافة المساعدات اللازمة لإنجاح تحركات وانتقال الفرق الأممية التي أتت إلى البلاد للمساهمة في عملية المراقبة والمتابعة لعملية الاقتراع في انتخابات تشرين أول المقبل وان الأوامر صدرت إلى التشكيلات الأمنية كافة لتنسيق هذا الموضوع جاء ذلك خلال لقاء الفريق الشمري مع فرق العمليات والمعلومات الأممية والاتحاد الاوروبي التي ستسهم في عمليات المراقبة والمتابعة للاقتراع القادم مؤكدا أن الجهود الحكومية ماضية في إنجاح العملية الانتخابية وفق ما خطط له وبما يأمله أبناء شعبنا الكريم.

وأكد رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات أن العمل يجري على قدم وساق لضمان إنجاح كل عمل يساند ويسهم في إنجاح الانتخابات سواء على المستوى المحلي والعربي والأجنبي ولمختلف الأصعدة الأمنية والمجتمعية والإعلامية وفرق المتابعة وغيرها.

من جهتهم نقل فريق المعلومات والعمليات الاممية تحيات ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت معربين عن شكرهم لمساعي الحكومة العراقية في دعم العرس الانتخابي المرتقب

هذا وحضر الاجتماع رؤساء اللجان المنبثقة عن اللجنة الأمنية.

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