2021/09/25 | 22:15 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ سلمان الجميلي: وسام الحردان لا يمثل إلا نفسه والمجتمع السني يرفض التطبيع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3lIkk_UsnN4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشيخ سلمان الجميلي: وسام الحردان لا يمثل إلا نفسه والمجتمع السني يرفض التطبيع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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