البيت الوطني يحدد موعد انطلاق تظاهرة ذكرى تشرين

2021/09/25 | 22:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حدد حزب البيت الوطني، الأول من تشرين القادم، موعداً لانطلاق تظاهرة في ساحة التحرير ببغداد، وذلك تخليداً لذكرى "ثورة تشرين" وضحاياها.

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وذكر الحزب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه السبت، (25 أيلول 2021)، ان "ثورة تشرين تلك اللحظة التأريخية المهمة، نقف على أعتاب ذكراها الثانية التي ستحل بعد أيام، سنستذكر في ذكراها التضحيات الكبيرة لأبناء الأمة العراقية عبر جملة من الفعاليات الإجتماعية والاحتجاجية الأخرى، موعدنا في الأول من تشرين الساعة الحادية عشر في ساحة التحرير".

وأضاف البيان أنه "ومن منطلق ان تشرين للجميع، ندعو كل ابناء الأمة العراقية الأحرار للمساهمة في تخليد ذكرى هذه الثورة الشعبية والمساهمة بالمسيرة والفعاليات الأخرى التي تخلدها وفقا لما رسمه المجلس التشاوري لقوى وشخصيات تشرين".

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