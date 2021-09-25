2021/09/25 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، اليوم السبت، باستنفار أسطول الوزارة لنقل زوار الأربعينية في كربلاء المقدسة.وقال الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “وزير […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التجارة تستنفر اسطولها لنقل زوار الاربعين المركز الخبري الوطني.

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