2021/09/25 | 22:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت حركة طالبان، اليوم السبت، مقتل "أبو عمر خراساني" زعيم تنظيم داعش في أفغانستان.

وذكرت الحركة أن زعيم تنظيم داعش في أفغانستان وباكستان قتل يوم امس الجمعة في غارة لطائرة أمريكية بدون طيار في شرق أفغانستان.

ويشكل مقتل حافظ سعيد ضربة قوية للتنظيم المتطرف الذي يسعى إلى تعزيز نفوذه في المنطقة الواقعة بين أفغانستان وباكستان.

ويواجه التنظيم في هذه المنطقة الأجهزة الأمنية الحكومية إضافة إلى عناصر طالبان الذين يتمتعون بنفوذ تاريخي في المنطقة المذكورة وخصوصا في ولاية ننغرهار حيث حصلت الغارة.

وأفادت أجهزة الاستخبارات الأفغانية أن حافظ سعيد قتل الجمعة بينما كان "يشارك في اجتماع مع مسؤولين قياديين آخرين" في تنظيم داعش.

وأكد مسؤولان في التنظيم مقتل خان، وأضافت أن الضربة أدت في حصيلة نهائية إلى مقتل "ثلاثين قياديا في داعش".

وأكد الكولونيل براين تريبوس المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان أن طائرة أمريكية بدون طيار شنت غارة في هذه الولاية الجمعة لكنه لم يحدد هوية الأشخاص المستهدفين.

وأكد قياديان في التنظيم وهما عنصران سابقان في طالبان أنهما كانا موجودين عند تنفيذ الضربة الجوية، موضحين أن جثة حافظ سعيد "دفنت في مكان سري" بعد الهجوم.

وعينت قيادة التنظيم المتطرف حافظ سعيد في كانون الثاني/يناير أميرا ل"ولاية خراسان" التي تشمل أفغانستان وباكستان وبعض المناطق في البلدان المحاذية لهما.

ومذ ذاك، انشق عدد من مقاتلي طالبان عن الحركة وانضموا إلى تنظيم داعش في هذه المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة طالبان تؤكد مقتل "أبو عمر خراساني" زعيم تنظيم داعش في أفغانستان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة طالبان تؤكد مقتل "أبو عمر خراساني" زعيم تنظيم داعش في أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).