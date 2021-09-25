الحكومة الاسرائيلية تعلق بشأن مؤتمر التطبيع في اربيل.. وتقدم مقترحا

2021/09/25 | 22:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت الحكومة الاسرائيلية، السبت، بشأن مؤتمر التطبيع الذي عقد أمس في أربيل، مشيرة إلى انها تمد يدها بالسلام.

وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي أوفير جندلمان في تغريدة على تويتر اليوم (25 ايلول 2021): "رئيس الوزراء بينيت: المئات من الشخصيات العامة العراقية ، من السنة والشيعة ، اجتمعوا للدعوة إلى السلام مع إسرائيل هذه الدعوة تأتي من الشعب وليس من الحكومة".

وأضاف، "الاعتراف بالظلم التاريخي الذي وقع على العراق، يهود العراق مهمون بشكل خاص.



إسرائيل تمد يدها بالسلام في المقابل".

ويوم أمس الجمعة، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" بحضور شخصيات عشائرية ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل.

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