تدقيق جديد يؤكد فوز بايدن على ترامب في مقاطعة بأريزونا

2021/09/25 | 22:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد تعداد يدوي جديد للأصوات في انتخابات الرئاسة الأميركية التي أُجريت عام 2020، خسارة دونالد ترامب أمام جو بايدن في مقاطعة كبيرة في ولاية أريزونا المهمة.وأظهر التدقيق أن هامش الفوز […]

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