سارة أياد علاوي تذكّر أقرانها المرشحين بواجباتهم

2021/09/25 | 22:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أكدت أبنة زعيم ائتلاف الوطنية والمرشحة في الانتخابات المقبلة سارة أياد علاوي، السبت، أن عمل البرلماني ينحصر في التشريعات وليس بـ "تعبيد الطرق وشراء المحولات الكهربائية وإنارة الشوارع".

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وقالت علاوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 أيلول 2021)، إنه "ليس من اختصاص النائب او المرشح للانتخابات البرلمانية القادمة القيام بتبليط الطرق او شراء محولات الكهرباء او انارة الشوارع كون هذا الجهد هو من اختصاص الحكومة".

وأضافت أن "مجلس النواب جهة تشريعية رقابية مسؤوليتها تشريع القوانين وسن التشريعات التي تخدم المواطن بالإضافة إلى الرقابة على الحكومة والجهات التنفيذية".

وتابعت سارة، أن "انهيار البنى التحتية الخدمية لأغلب المناطق جاء نتيجة الفساد و السياسات الخاطئة و نهج المحسوبية للحكومات السابقة سواء المركزية او المحلية وضعف المحاسبة من قبل الجهات الرقابية".

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