(بغداد اليوم) تنشر تفاصيل جريمة مروعة بحق شاب في ديالى

2021/09/25 | 22:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالىافاد مصدر امني في ديالى، اليوم السبت، بأن قوة من شرطة المحافظة عثرت اليوم على جثة شاب مصابة بالة حادة قرب منزله في قضاء الخالص.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "قوة من مفارز شرطة ديالى عثرت اليوم على جثة شاب مصابة بالة حادة قرب منزله في منطقة الكوبات شرق قضاء الخالص 15كم شمال شرق بعقوبة".وأضاف ان "القوات الأمنية فرضت اجراءات مشددة وفتحت تحقيق موسع في الحادث".

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