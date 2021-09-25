المسرح ليس بخير .. حقيقة موجعة - اشرف عتريس

2021/09/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اشرف_عتريس قد تكون جملة البداية صادمة حينما أقول ( المسرح ليس بخير ) مهما كانت الآراء الانطباعية حول عروض نوادى المسرح فى الدلتا والصعيد على حد سواء..ومهما تشدقنا بالحيادية والموضوعية فلابد من الانحياز ،لمسرح حقيقى ونتاج يسعد الجمهور الذى يلعن جائحة كورونا وما أصابنا جميعا من هذا البلاء فى حيوات عديدة – منها- الحياة على الاستيدج على حد تعبير أحد الأساتذة الاكاديميين ، من يشغلهم المسرح كحياة ......





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