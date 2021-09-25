علاقة التاريخ بالأقتصاد - عباس علي العلي

2021/09/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي علاقة التاريخ بالأقتصادهذا الموضوع من أخصب المباحث التي بحث فيها الكثير من الفلاسفة والمؤرخين والاقتصاديين على حد سواء، ووصل الأمر أن البعض منهم أختصر العلاقة البينية بجملة (أن التأريخ ما هو إلا سيرورة الأقتصاد في المجتمع)، فالحتمية التأريخية التي يؤمنون بها هي أن المحرك الأقتصادي هو العامل لرئيس في ولادة وتطور التأريخ، وكأن هذا المحرك الذي لا يمكن تصور وجوده بدون الإنسان إنما كان قانونا سبقي ......





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