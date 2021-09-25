هجمات 11 سبتمبر ومصالح الدولة العميقة الامريكية.(1) رؤية البروفسور كاتاسونوف.(2) - سعيد علام

2021/09/25 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام اخطر واعمق تحليل علمى متخصص عن احداث 11 سبتمبر، والحرب العالمية على الارهاب "الحرب العالمية الثالثة"، والمجمع الصناعى العسكرى، و"الربيع العربى"، وترامب، وجائحة كوفيد 19، وقضايا ومفاهيم كبرى هامة اخرى:صرح "ريتشارد جيش" رئيس "المنظمة الامريكية الغير ربحية مهندسون ومعماريون من اجل الحقيقة حول هجمات الحادى عشر من سبتمبر"،(3) صرح مراراً بانه تم تدمير الابراج الثلاثة لمركز التجارة العالمى لا بفع ......





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