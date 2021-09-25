السامرائي: نقف مع كل فصائل المقاومة الاسلامية ضد الاحتلال الصهيوني

2021/09/25 | 23:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب رئيس المصلحة الوطنية ورئيس اتحاد شيوخ عشائر تكريت، الشيخ علاء السامرائي، اليوم السبت، باتخاذ اجراء بحق الحاضرين بمؤتمر اربيل ، مبينا اننا نقف مع كل فصائل المقاومة الاسلامية ضد الاحتلال الصهيوني.وقال السامرائي في برنامج “حصاد الايام” ان “العراق معروف بمواقفه بأنه لن يحيد عن وقوفه مع فلسطين”.واضاف “نرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني […]

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