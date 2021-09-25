إنجاز تاريخي لصلاح رغم التعادل.. وسيتي يثأر من تشلسي واليونايتد يسقط

2021/09/25 | 23:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخذ مانشستر سيتي بثأره نسبيا لخسارته أمام تشلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا، وتغلب عليه في عقر داره، 1-صفر، ومُني مانشستر يونايتد بخسارته الأولى هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه أستون فيلا بالنتيجة ذاتها، وأهدر ليفربول فرصة الابتعاد 3 نقاط في الصدارة بتعثره أمام مضيفه برنتفورد، 3-3، السبت في المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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