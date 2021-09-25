"الحمى النزفية" تهاجم محافظة عراقية.. وفاة وإصابات (تفاصيل)

2021/09/25 | 23:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

أعلن المستشفى البيطري في ذي قار، اليوم السبت، عن وجود إصابات وحالة وفاة بـ"الحمى النزفية" في المحافظة.

وذكرت المستشفى في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الفرق البيطرية واصلت خلال يومي الجمعة والسبت عملها في رش المناطق التي ظهرت بها حالات الاصابة بالحمى النزفية"، مبينة أن "ذلك بتوجيه مباشر من مدير عام دائرة البيطرة، ثامر الخفاجي، وبمتابعة معاون المستشفى البيطري، محمد عزيز المياحي، مع اسناد من دائرة صحة ذي قار وقيادة شرطة ذي قار".

وأكدت أنه "تم زيارة ورش المناطق التالية :

1- حي الزهراء في ناحية اور بعد تأكيد اصابة قصاب متنقل يسكن هذه المنطقة وعمره 37 سنة اصيب نتيجة ذبحه شاة مصابة، علما ان المنطقة التي يسكن فيها منطقة سكنية لا تحتوي على حيوانات او حظائر وهو يرقد حاليا في المستشفى, إذ تم تشكيل خمسة فرق لزيارة المنطقة ( مستوصف اور, مستوصف السكك, مستوصف سيد دخيل, مستوصف الفضلية، وفرقة من مقر المستشفى ).

2- قضاء سوق الشيوخ بعد تأكيد حالة وفاة لفتاة بعمر 30 سنة، إذ تم تشكيل اربع فرق بيطرية ( مستوصف سوق الشيوخ, مستوصف الطار, مستوصف كرمة بني سعيد، ومستوصف كرمة حسن )، وتم زيارة مكان عزاء المتوفية و رش بيت المتوفية والبيوت المجاورة".

وأشارت إلى "عقد ندوة تعريفية عن المرض في كلا المنطقتين والتأكيد على منع ظاهرة الذبح العشوائي و بالتنسيق مع شرطة ناحية اور وقضاء سوق الشيوخ".

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