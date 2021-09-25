2021/09/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإصلاح يبدأ من مركز الشرطة – عبدالستار رمضان كل شئ في العراق يحتاج الى اصلاح وتغيير ولا نُبالغ اذا قلنا الى ثورة او انقلاب، اوايّاً كانت التسمية والتوصيف لوضع رهيب مخيف يجعلنا نخشى فيه على يومنا وغدنا وعلى اطفالنا في هذا الواقع الذي نعيشه وتنقله الاخبار ووسائل التواصل من قتل وفساد وخراب وتعذيب وجرائم واحداث.لكن […]

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