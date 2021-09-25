2021/09/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيما رادوكانو تنفصل عن مدرّبها بداية قوية لفريق أوربا في بطولة كأس لافر للتنس { بوسطن- وكالات: حقق فريق أوروبا، انطلاقة قوية نحو التتويج للمرة الرابعة على التوالي بلقب بطولة كأس لافر للتنس، بعدما فرض تفوقه في مواجهة فريق العالم، وتقدم عليه 3-1 على ملاعب تي دي جاردن في بوسطن.وتقدم فريق نجوم أوروبا الذي […]

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