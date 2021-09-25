2021/09/25 | 23:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدرّب سلة البطائح: لدي تحفظات على قرعة البطولة العربية الصباغ يتطلع لحصد اللقب العربي الثالث على التوالي { القاهرة – وكالات: أكد أحمد الصباغ، نجم فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري، أن هناك حافزا قويا لدى اللاعبين للحفاظ على لقب البطولة العربية للأندية، التي يستضيفها زعيم الثغر من 29 أيلول الجاري وحتى التاسع من تشرين […]

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