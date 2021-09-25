دراسات تؤكد أهمية شرب الماء لصحة قلب الإنسان

2021/09/25 | 23:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات تحدثت الكثير من الدراسات عن أهمية شرب الماء للصحة العامة للإنسان، بل ويعتبره العديد من الخبراء الوسيلة الأسهل لحياة صحية ولياقة بدنية أفضل.ورغم هذه الأهمية هناك اعتقاد خاطئ لدى الكثير من الناس بشأن الكميات التي من المفترض أن يشربها الإنسان، وكذلك الأهمية وراء شرب الماء بالنسبة لصحة القلب، ومحاربة الشيخوخة.بحسب …

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