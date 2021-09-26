2021/09/25 | 23:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نجم أفلام الحركة جان كلود فان دام قبوله لتحدي نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي لنزال قتالي، وحدد الأخير مكاناً جديداً للنزال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاندام قبل التحدي.. وهنيدي حدد مكانًا جديدًا للنزال ويطلب النجدة) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاندام قبل التحدي.. وهنيدي حدد مكانًا جديدًا للنزال ويطلب النجدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).