اليعاقبة ( Jacobins ) الأمس ، اليعاقبة اليوم : ملخّص مقتضب - شادي الشماوي

2021/09/25 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي بوب أفاكيان ، جريدة " الثورة " عدد 717، 12 سبتمبر 2021www.revcom.usفي نهاية القرن 18 فى فرنسا ، كان اليعاقبة ثوريّين ديمقراطيّين -برجوازيّين جوهريّا تعبيرا عن النظام الرأسمالي الصاعد.



و بالرغم من أيّة مزاعم " إشتراكيّة ، فإنّ من يسمّون أنفسهم اليوم باليعاقبة إصلاحيّون ديمقراطيون – برجوازيّون ومناهضين للثورة يعملون على الحفاظ على النظام الرأسمالي – الإمبريالي الذى فات أوانه بكلّ الفظائع ......





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