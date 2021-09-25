الشوفينيّة – الإمبرياليّة ليعاقبة - jacobins - اليوم - شادي الشماوي

2021/09/25 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شادي_الشماوي الشوفينيّة – الإمبرياليّة ليعاقبة اليومتثمين لمقال بوب أفاكيان " اليعاقبة ( Jacobins ) الأمس ، اليعاقبة اليوم : ملخّص مقتضب "نايى دونيا ، جريدة " الثورة " عدد 718 ، 20 سبتمبر 2021www.revcom.usمقال بوب أفاكيان ، " اليعاقبة ( Jacobins ) الأمس ، اليعاقبة اليوم : ملخّص مقتضب " ، مقال جيّد حقّا – حقّا ! و جيّدة جدّا هي بالأخصّ بدايته المكثّفة بشكل بارز – و الصحيحة علميّا – للنظرة و المو ......





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