ما حقيقة مصرع وإصابة عشرات الإيرانيين جراء التدافع في منفذ الشلامجة؟.. مصدر يجيب

2021/09/25 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى مصدر في منفذ الشلامجة، السبت، الانباء التي أفادت بوفاة وإصابة عشرات الإيرانيين جراء التدافع لاقتحام المنفذ الحدودي مع العراق.

وأوضح المصدر لـNRT اليوم، (25 ايلول 2021)، بشأن الانباء المتداولة حول "وفاة 7 زائرين إيرانيين وإصابة أكثر من 40 اخرين جراء التدافع واستخدام خراطيم المياه من قبل الجنود الايرانيين الذين حاولوا منعهم من اقتحام منفذ الشلامجة" بالقول: " ان هذا الخبر عار عن الصحة ولم يحصل في المنفذ اي حادث".

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