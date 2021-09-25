2021/09/25 | 23:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق السياسي العراقي عزت الشابندر، السبت، بشأن مؤتمر السلام والاسترداد الذي عقد امس في اربيل ، لافتا الى ان "مقبرة التطبيع".

وذكر الشابندر في تغريدة له عبر تويتر تابعها NRT عربية، (25 ايلول 2021)، ان "عراق الحرف والقانون ونبوخذنصر وبابل وآشور ومهد النبوات واصل الحضارات لامكان فيه

لمؤتمرات القمامة في عاصمة الإمامة لمجموعة من (العتاگة والعلاسة والقفاصة و المطلوبين

للعدالة)".

واضاف، ان "العراق مقبرة التطبيع".

عراقُ الحَرف والقانونونبوخُذنصّر وبابل وآشورومهد النُبوّات واصلالحضارات لامكان فيهلمؤتمرات القُمامة فيعاصمة الإمامة لمجموعة من ( العتّاگة والعلّاسةوالقفّاصة و المطلوبينللعدالة ) .العراق مَقبرة التطبيع

— عزت الشابندر (@IAlshabandar) September 25, 2021

ويوم أمس الجمعة، عقد مؤتمر "السلام والاسترداد" بحضور شخصيات عشائرية ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل.

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشابندر: العراق مقبرة التطبيع!) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشابندر: العراق مقبرة التطبيع!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).