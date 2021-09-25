الخافجي: قتلنا 7 من قادة داعش كانوا يرومون استهداف الزائرين

2021/09/25 | 23:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد المتحدث باسم العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، اليوم السبت، قتلنا 7 من قادة داعش كانوا يرومون استهداف الزائرين، مشيرا ان القادة الامنيين يشاركون ميدانيا بتأمين مسير الزيارة وقال الخفاجي في برنامج “حصاد الايام” ان “اكثر من 35 الف زائر يشارك في الزيارة الاربعينية”، مبينا “وفرنا طرق خاصة للمشي صوب كربلاء المقدسة”.واضاف ان […]

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