2021/09/25 | 23:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

سيطرت فرق الدفاع المدني، السبت، على حادث حريق "كبير" اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية في منطقة حي المصطفى طريق بغداد – ميسان.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وبحسب بيان للمديرية تلقى "ناس" نسخة منه (25 ايلول 25 ايلول 2021)، فقد "طوقت عشرة فرق اطفاء النيران وابعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية".

وأضاف البيان أنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر داخل المعمل المحترق".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (10 فرق إطفاء تخمد حريقاً كبيراً في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (10 فرق إطفاء تخمد حريقاً كبيراً في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).