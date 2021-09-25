اشتباكات مستمرة.. إصابة ثلاثة اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

2021/09/25 | 23:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، السبت، بان ثلاثة اشخاص اصيبوا بانفجار عبوة ناسفة في ديالى.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة انفجرت قرب منزل في اطراف ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة".واضاف ان "الانفجار أسفر عن اصابة مدني وشرطيين اثنين بجروح، فيما اشتبكت القوات الأمنية مع عناصر داعش اثناء تفتيش منطقة الانفجار".

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