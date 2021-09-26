2021/09/26 | 00:00 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ff-pTV3FMWo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة التركي يصل أربيل للمشاركة في الملتقى الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير التجارة التركي يصل أربيل للمشاركة في الملتقى الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).