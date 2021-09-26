2021/09/26 | 00:00 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرماحي: أملنا بالشباب في التصويت لبناة العراق و ابعاد الإنتهازيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: sqJtpD-bS0g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرماحي: أملنا بالشباب في التصويت لبناة العراق و ابعاد الإنتهازيين) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرماحي: أملنا بالشباب في التصويت لبناة العراق و ابعاد الإنتهازيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).