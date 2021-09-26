مقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة وهجوم في بعقوبة

2021/09/26 | 00:09 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، السبت، بمقتل وإصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة وهجوم مسلح في بعقوبة بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم اعقبها هجوم بسلاح قنض ضمن بعقوبة/ ديالى".

وأضاف المصدر أن "الحادث اسفر عن مقتل مدنيين اثنين واصابة ٣ اخرين بجروح".

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