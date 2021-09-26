مطار النجف يستقبل 90 رحلة من مختلف البلدان العربية والأجنبية

2021/09/26 | 00:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، أن مطار المحافظة استقبل 90 رحلة من مختلف البلدان العربية والاجنبية.

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وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 ايلول 2021)، انه "تفقد محافظ النجف لؤي الياسري الاجراءات والتسهيلات الكبيرة التي يقدمها ابطال موظفي مطار النجف الدولي وكذلك ابطال الجنسية والجوازات والصحة والمنفذ الحدودي والكمارك والمفارز الصحية وبقية الدوائر واللجان الساندة في استقبالهم حشود الزائرين الى مدينة النجف".

وأضاف البيان، أنه "وصلت هذا اليوم اكثر من 90 رحلة الى مطار النجف الدولي من مختلف البلدان العربية والاجنبية".

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