2021/09/26 | 00:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن إخماد حريق كبير في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان، إنه “بمشاركة 10 فرق اطفاء سيطرت فرق الدفاع المدني على حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة ورق الكارتون ومخزن للمواد البلاستيكية صعبة الاخماد مشيد من الواح “الچينكو” في منطقة حي المصطفى طريق بغداد ميسان”.

وأضافت أن “فرق الاطفاء طوقت النيران وابعدت خطر انتشار خطرها إلى الدور السكنية القريبة من موقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الاضرار المادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن إخماد حريق كبير في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن إخماد حريق كبير في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).