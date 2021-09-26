مصرع 4 اشخاص بينهم ضابط اثر هجوم لداعش على ديالى

2021/09/26 | 00:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الاحد، بسقوط 4 ضحايا بينهم ضابط برتبة عقيد وإصابة عدد ‏من المدنيين مساء اليوم في هجوم مزدوج شنه تنظيم داعش في محافظة ديالى‎.‎

وقال المصدر لـNRT‏ عربية (26 ايلول 2021) أن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة ‏شاحنة محملة بالتراب، وأثناء تجمع الاهالي والشرطة هاجم داعش المتجمعين ‏بأسلحة قناص من البساتين القريبة في منطقة (حد الاخضر) بأطراف ناحية العبارة ‏شمال شرق بعقوبة."‏

وأضاف أن الهجوم أسفر عن مقتل ضابط شرطة برتبة عقيد وثلاثة مدنيين، بالاضافة ‏إلى جرح عدد آخر من المدنيين والقوات الامنية، في حصيلة أولية‎.‎

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