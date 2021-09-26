بعد عشرات الوفيات

2021/09/26 | 00:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفعت وزارة الخارجية الكينية توصيتها إلى الحكومة لفرض حظر مؤقت على سفر عاملات المنازل إلى السعودية، حتى يتم اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتهن.

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