البيت الوطني يدعو إلى وقفة في الذكرى الثانية لـ

2021/09/26 | 01:18 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

دعا حزب البيت الوطني، إلى وقفة ومسيرة في ساحة التحرير بمناسبة الذكرى الثانية لاحتجاجات تشرين في العراق.

وقال البيت الوطني في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "ثورة تشرين، تلك اللحظة التاريخية المهمة، نقف على أعتاب ذكراها الثانية التي ستحل بعد أيام، مبينًا "سنستذكر في ذكراها التضحيات الكبيرة لأبناء الأمة العراقية عبر جملة من الفعاليات الاجتماعية والاحتجاجية الأخرى، مؤكدًا أن "الموعد سيكون في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الساعة الحادية عشر في ساحة التحرير".

وأضاف البيان، "من منطلق أن تشرين للجميع، ندعو كل أبناء الأمة العراقية الأحرار للمساهمة في تخليد ذكرى هذه الثورة الشعبية والمساهمة بالمسيرة والفعاليات الأخرى التي تخلدها وفقًا لما رسمه المجلس التشاوري لقوى وشخصيات تشرين".

وسيوافق 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 الذكرى السنوية الثانية لانطلاق احتجاجات تشرين عام 2019، والتي شهدت أعنف وأطول عملية قمع في عراق ما بعد 2003، إذ فاق عدد الضحايا 600 قتيل وفق إحصائيات رسمية وغير رسمية، فضلًا عن 19 ألف جريح، بحسب الأمم المتحدة.

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