خسارة صادمة لبطل الليغا.. والريال يتعثر أمام

2021/09/26 | 01:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض أتلتيكو مدريد، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، لخسارة صادمة على أرض متذيل الترتيب ألافيس صفر-1، فيما فرمل فياريال مضيفه ريال مدريد بإرغامه على التعادل 1-1، السبت، في المرحلة السابعة.

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