من 10 نقاط.. أمانة مجلس الوزراء تنشر تفاصيل قرار توزيع الأراضي السكنية بين المواطنين

2021/09/26 | 01:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،

تفاصيل قرار توزيع الأراضي السكنية بين

المواطنين.

وذكرت الأمانة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن تفاصيل قرار توزيع الأراضي

السكنية هي:

1.



تَوَلّي وزارة الإعمار

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