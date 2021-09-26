2021/09/26 | 01:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة وزارة الداخلية لشؤون

الشرطة، السبت، عن اعتقال أربعة أشخاص

بينهم اثنان بحوزتهما منشورات تحريضية

في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان، إنه "بعد ان القت

مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق

الخارجية

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