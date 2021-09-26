بالصور.. حريق كبير في ميسان

2021/09/26 | 01:20 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، السبت، عن

إخماد حريق كبير في محافظة ميسان.

وقالت المديرية في بيان، إنه "بمشاركة 10

فرق اطفاء سيطرت فرق الدفاع المدني على

حادث حريق كبير اندلع داخل معمل لصناعة

ورق الكارتون

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