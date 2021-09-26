مالي تتهم فرنسا بـ

2021/09/26 | 01:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس وزراء مالي، شوغل موكالا مايغا، السبت، فرنسا بأنها "تخلت" عن بلاده "في منتصف الطريق" بقرارها سحب قوة "برخان"، مبررا بذلك ضرورة بحث بلاده عن "شركاء آخرين".

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