2021/09/26 | 01:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد فرقة العباس القتالية (احدى

تشكيلات حشد العتبات المقدسة)، ميثم

الزيدي، السبت، أن "حشد العتبات

المقدسة" يراد له أن يخدم البلد

والمواطنين وسيكون أباً لرعاية ومساندة

الجميع، جاء ذلك خلال مؤتمر صح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزيدي: حشد العتبات المقدسة أب لكل العراقيين و10 آلاف مقاتل يؤمّنون زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزيدي: حشد العتبات المقدسة أب لكل العراقيين و10 آلاف مقاتل يؤمّنون زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).