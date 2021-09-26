المفوضية تسرّع الخطى لتسليم بطاقات الناخبين البايومترية

2021/09/26 | 02:27 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: مهند عبد الوهاب

شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس السبت، بخطة متسارعة لتسليم بطاقات الناخبين البايومترية حتى موعد الانتخابات، وبينما أوضحت آلية مراقبة التزام المرشحين بالصمت الانتخابي، تحدثت عن الجزاء القانوني بحق المخالفين لشروط الدعاية الانتخابية.

وقال مدير دائرة الإعلام والاتصال الجماهيري في المفوضية، حسن سلمان، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "المفوضية شرعت بخطة متسارعة ومستمرة في تسليم بطاقات الناخبين البايومترية وتثقيف الناخبين بأهمية تسلمها، وأن يكونوا على درجة من الوعي في هذا الجانب"، موضحاً أن "تسلم البطاقات وتثقيف الناخبين بذلك، سوف يستمر الى قبل يوم من العملية الانتخابية".

وبشأن آلية مراقبة التزام المرشحين بالصمت الانتخابي، أضاف سلمان، أن "المفوضية لديها النظام رقم 5 الخاص بالدعاية الانتخابية، الذي يدخل في باب خرق الدعاية الانتخابية في حال استمرار الأحزاب والمرشحين بالدعاية للانتخابية على الرغم من الصمت الانتخابي".

ولفت إلى أن "الصمت الانتخابي سيكون يوم 9 من شهر تشرين الأول المقبل، أي قبل موعد إجراء الانتخابات بغضون 24 ساعة".

في حين، قال الخبير الامني سرمد الطائي في حديث لـ"الصباح": إنه "على غرار المحاكاة التي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عمدت اللجنة الامنية العليا للانتخابات إلى تنفيذ محاكاة امنية على مستوى جميع المحافظات العراقية استعدادا ليوم الانتخابات".

وأضاف أن "اللجنة الامنية العليا للانتخابات وقيادة العمليات المشتركة تبذلان جهدا كبيرا في اتمام هذه الخطط والمحاكاة الامنية، وتتضمن المحاكاة جميع الخطوط الامنية وليس فقط المراكز الامنية، بل حماية الناخب منذ خروجه من البيت الى المركز الانتخابي".

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