مقتل 3 عراقيين وإصابة ضابط بهجوم لداعش في ديالى

2021/09/26 | 02:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فارق ثلاثة عراقيين الحياة وتعرض ضابط برتبة عقيد لإصابات جراء هجوم نفذه عناصر من تنظيم داعش في محافظة ديالى العراقية.

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