"صاروخان حوثيان" يستهدفان مأرب بالتزامن مع حفل حضره مسؤولون كبار

2021/09/26 | 03:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد الجيش اليمني بوقوع استهداف بصاروخين لمنطقة كرى السكنية نفذته جماعة الحوثي في مدينة مأرب اليمنية، فجر الأحد.

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